DU के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 युवाओं को मिलेगी हॉस्टल सुविधा, जिम और वाई-फाई से होंगे लैस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू में पढ़ने का सपना लेकर आने वाले हजारों छात्रों के लिए आने वाले वर्षों में आवास की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय ने हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना तैयार की है।

इसके तहत 5157 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से 20,594 से अधिक छात्रों के रहने की क्षमता विकसित करने का खाका तैयार किया गया है। योजना साकार होने पर दूसरे राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल सकती है।

ढाका परिसर से द्वारका तक होगा विस्तार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक के एजेंडे और प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार, ढाका परिसर में लड़कों और लड़कियों के लिए बड़े हॉस्टल ब्लाक बनाने की योजना है। इसके अलावा महिला आवास परियोजनाओं और अन्य आवासीय ब्लाकों को भी विकसित करने का प्रस्ताव है। नजफगढ़ स्थित वीर सावरकर कॉलेज और द्वारका वेस्ट कैंपस में 1036-1036 छात्रों के लिए हॉस्टल प्रस्तावित हैं। वहीं, सूरजमल विहार ईस्ट कैंपस में 2340 छात्रों की क्षमता वाला आवासीय ब्लाक विकसित करने की योजना है।

बाहर से आने वाले छात्राओं को मिलेगी राहत इंटेक के चैयरमैन पंकज गर्ग ने कहा कि यह योजना सरकार के बजट से ही तय हो हेफा से नहीं। सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में हो, पुराने हास्टल को नए बनाने से पहले छात्रों के नए हास्टल बनाएं ताकि जो छात्र पहले से वहां रहे है उनकी सीट कम न हो।