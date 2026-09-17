DTC बस ड्राइवरों की हड़ताल से चरमराई दिल्ली, मेट्रो में उमड़ा 'यात्री सैलाब', एक ही दिन में 8 लाख बढ़े पैसेंजर
डीटीसी चालकों की हड़ताल के कारण दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या में लगभग आठ लाख की वृद्धि हुई है। ...और पढ़ें
HighLights
डीटीसी चालकों की हड़ताल से दिल्ली में बस सेवा लगभग ठप।
पिछले तीन दिनों में मेट्रो यात्रियों की संख्या आठ लाख बढ़ी।
डीएमआरसी ने भीड़ संभालने के लिए आठ अतिरिक्त ट्रेनें चलाईं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के संविदा चालकों की हड़ताल के कारण पिछले दो दिनों से बस सेवा लगभग ठप है। इससे मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में यात्रियों की संख्या में लगभग आठ लाख की वृद्धि हुई है।
यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने आठ अतिरिक्त ट्रेन चला चलाने का निर्णय लिया है जिससे 20 अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं।
सोमवार को कुल 72.73 लाख यात्रियों ने मेट्रो से यात्रा की थी
डीएमआरसी का कहना है कि ट्रेनों की संख्या यात्री मांग और परिचालन आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं का उद्देश्य विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान यात्रियों की अधिक भीड़ को समायोजित करना है। सोमवार को कुल 72.73 लाख यात्रियों ने मेट्रो से यात्रा की थी।
मंगलवार से डीटीसी बस चालकों की हड़ताल चल रही है उस दिन मेट्रो यात्रियों की संख्या बढ़कर 76.86 लाख और बुधवार को 80.71 लाख तक पहुंच गई। बृहस्पतिवार को भी मेट्रो में भीड़ रही। इससे पहले रक्षा बंधन के एक दिन पहले यात्रियों की संख्या 81.01 लाख पहुंची थी।
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