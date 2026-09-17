650 करोड़ का दवा घोटाला केस: मुख्य आरोपी राजीव रंगीला की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद लेगी दिल्ली पुलिस

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली के करीब 650 करोड़ रुपये के दवा और चिकित्सा सामग्री खरीद घोटाले में फरार मुख्य आरोपित राजीव कुमार रंगीला की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने इंटरपोल की मदद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पुलिस का प्रयास है कि विदेश में मौजूद राजीव रंगीला को इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। घोटाले के खुलने के बाद से ही रंगीला देश से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि वह जर्मनी में है।