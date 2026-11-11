शास्त्री पार्क में इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, दमकलकर्मियों ने संभाला मोर्चा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क में डीटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली के शास्त्री पार्क में डीटीसी इलेक्ट्रिक बस में आग लगी।
शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण बताया गया।
दमकलकर्मी आग बुझाने के कार्य में लगातार जुटे हुए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है, जिसे बुझाने का काम जारी है।
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