शास्त्री पार्क में इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, दमकलकर्मियों ने संभाला मोर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है, जिसे बुझाने का काम जारी है।

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