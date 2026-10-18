वसंत कुंज में DTC बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पहिए के नीचे आए शख्स की इलाज के दौरान मौत; CCTV खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज में फोर्टिस अस्पताल के पास तेज रफ्तार डीटीसी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार सड़क पर गिर गया और बस का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया।

हादसे के बाद चालक ने बस रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और महिपालपुर की ओर फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस सूचना मिलने पर पहुंची वसंत कुंज दक्षिण थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बस और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है।