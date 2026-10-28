पंजाबी बाग में डीटीसी बस ने बाइक सवार को कुचला, 22 वर्षीय युवक की मौत

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पंजाबी बाग इलाके में बुधवार सुबह डीटीसी बस की चपेट में आने से बाइक सवार 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई।

मृतक की पहचान इंदिरा कॉलोनी निवासी सोनू के रूप में हुई है। हादसे के बाद पुलिस दुर्घटना में शामिल डीटीसी बस की पहचान करने में जुटी है।

हादसे में हो गई मौत

पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 7:23 बजे पंजाबी बाग थाना पुलिस को सड़क हादसे की पीसीआर काल मिली। सूचना मिलते ही जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पता चला कि डीटीसी बस ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हादसे में सोनू की मौत हो गई।