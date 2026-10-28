लखीसराय में मछली मारने के विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, बड़हिया (लखीसराय)। बड़हिया टाल क्षेत्र के वीरुपुर थाना अंतर्गत पाली गांव में हरुहर नदी में मछली मारने को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान घायल महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान पाली निवासी साहू साहनी की पत्नी रामपति देवी (55) के रूप में हुई है। पटना में इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद शव गांव लाया गया।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को नदी में मछली मारने को लेकर साहू साहनी और सूरज साहनी के परिवार के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इस दौरान रामपति देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।