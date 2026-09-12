DSGMC के बाला साहिब अस्पताल में जल्द शुरू होगी कीमोथेरेपी, बाजार से आधी दर पर मिलेगी कैंसर मरीजों को सुविधा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कैथ लैब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर और बाला साहिब अस्पताल में सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने बताया कि बाला साहिब अस्पताल में शीघ्र ही कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू की जाएगी, जो बाजार की तुलना में आधी दरों पर उपलब्ध होगी।

वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व पर संगत को संबोधित करते हुए डीएसजीएमसी द्वारा संगत को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर डीएसजीएमसी के सेवा क्षेत्र में आने वाले गुरुद्वारों साहिबानों में गुरमत दीवान सजाए गए। मुख्य कार्यक्रम गुरुद्वारा मोती बाग साहिब में आयोजित किया गया।

हरमीत सिंह कालका के साथ ही डीएसजीएमसी के महासचिव जगदीप सिंह काहलों, धर्म प्रचार मुखी जसप्रीत सिंह करमसर ने संगत को संबोधित किया।

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उन्होंने कहा कि इसी पावन दिवस पर पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश करवाया और बाबा बुद्ध जी को पहला ग्रंथी नियुक्त कर पहला हुकमनामा लेने का सम्मान दिया। इस मौके पर भाई प्रेम सिंह बंधु के जत्थे को वर्ष का सर्वोत्तम कीर्तनीये का पुरस्कार दिया गया।