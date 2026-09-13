दिल्ली के पूर्ण गुरसिख परिवारों के बच्चों की स्कूल फीस भरेगी DSGMC, कमेटी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्ण गुरसिख परिवारों के बच्चों को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) निश्शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कमेटी ने पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। उसकी सिफारिश को कमेटी ने स्वीकृति दे दी गई है।

इन बच्चों की स्कूल फीस डीएसजीएमसी की ओर से भरी जाएगी। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह घोषणा की है। आर्थिक सहायता के साथ दी जाती है छात्रवृत्ति कमेटी द्वारा श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूलों के संचालन के साथ ही कई कई कालेज व इंजीनियरिंग कालेजों का संचालन करता है। सिख बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्हें आर्थिक सहायता के साथ ही छात्रवृत्ति दी जाती है।

सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी अभियान चलाए जाते हैं। अब पूर्ण गुरसिख परिवारों के बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया गया है यानी सिख मर्यादा का पालन करने वाले परिवारों को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल फीस नहीं देनी होगी। यह खर्च डीएसजीएमसी वहन करेगी।