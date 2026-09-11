112 करोड़ से बनेगा 12 मंजिला आधुनिक मुख्यालय, दिल्ली में DPCC को मिलेगा नया ठिकाना; खास सविधाओं से होगा लैस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को जल्द ही अपना स्थायी मुख्यालय मिलने जा रहा है। लंबे समय से किराये के भवन से संचालित हो रहे डीपीसीसी के कार्यालय के लिए रोहिणी सेक्टर-25 में 12 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा।

प्रस्तावित मुख्यालय में दो बेसमेंट भी बनाए जाएंगे। भवन के निर्माण पर करीब 112 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य डीपीसीसी के नए मुख्यालय के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। निर्माण एजेंसी का चयन होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना को करीब दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नए भवन के तैयार होने के बाद डीपीसीसी के विभिन्न विभागों और अधिकारियों को एक ही परिसर में बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध हो सकेगा। दो बेसमेंट बनाए जाएंगे जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित भवन को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवश्यक कार्यालय सुविधाओं के साथ अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दो बेसमेंट बनाए जाने से भवन में पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो सकेगी।