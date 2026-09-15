दिल्ली मेट्रो को लगातार दूसरी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, अमित शाह ने DMRC एमडी को किया सम्मानित
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है। ...और पढ़ें
HighLights
डीएमआरसी को लगातार दूसरी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमआरसी एमडी को सम्मानित किया।
यह सम्मान हिंदी के प्रति कर्मचारियों के समर्पण का परिणाम है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को लगातार दूसरी बार भारत सरकार के प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) मिला है।
सिडको एग्जीबिशन सेंटर, नवी मुंबई में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डा. विकास कुमार को प्रदान किया।
कर्मचारियों के हिंदी के प्रति समर्पण का नतीजा
डॉ. विकास कुमार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सम्मान हिंदी को प्रशासन, तकनीकी कार्यों, प्रशिक्षण, डिजिटल मंचों और जनसेवा के अधिक सक्षम माध्यम के रूप में विकसित करने की नई प्रेरणा देते हैं।
उन्होंने इस प्रतिष्ठित सम्मान को दिल्ली मेट्रो के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का हिंदी के प्रति समर्पण और सतत परिश्रम का प्रतिफल करार देते हुए इसे दिल्ली मेट्रो के समस्त कार्मिकों को समर्पित किया।
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