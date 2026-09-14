येलो लाइन पर सिग्नल खराबी से दिल्ली मेट्रो सेवाएं रहीं चार घंटे तक बाधित, यात्री हुए परेशान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सोमवार को सिग्नल प्रणाली में खराबी के कारण मेट्रो सेवा बाधित रही। कश्मीरी गेट से पटेल चौक पर मेट्रो निर्धारित समय से अधिक देर तक रूक चल रही थी जिससे लोगों को गंतव्य पर पहुंचने में परेशानी हुई। लगभग साढ़े चार घंटे के बाद परिचालन सामान्य हुआ। यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर इसे लेकर नाराजगी जताई।

सुबह10 .20 बजे दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने एक्स पर सिग्नल प्रणाली में खराबी के कारण मेट्रो के देरी से चलने की जानकारी दी। यात्रियों का कहना है कि अक्सर मेट्रो में इस तरह की तकनीकी परेशानी आ रही है। रश्मि राजपूत नामक यात्री ने एक्स पर लिखा कि मेट्रो में खराबी के कारण वह समय पर ऑफिस नहीं पहुंच सकी।

अक्सर सिग्नल प्रणाली में खराबी होती है अंकित कुमार का कहना था कि अक्सर सिग्नल प्रणाली में खराबी होती है। सर्वण मिनोचा ने कहा कि सेवा में सुधार के लिए डीएमआरसी को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। कई यात्रियों का कहना था कि अन्य लाइनों पर भी सेवा बाधित हो रही है।