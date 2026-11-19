जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन क्षेत्र में झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति का अर्धजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की हालत को देखते हुए हत्या कर पहचान छिपाने के लिए उसे जलाने की आशंका जताई जा रही है।

हालांकि, अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो व्यक्ति का शरीर काफी हद तक जला हुआ मिला। पुलिस तलाश रही इन सवालों के जवाब पुलिस को आशंका है कि व्यक्ति की कहीं और हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंका गया हो और पहचान छिपाने के लिए आग लगाई गई हो। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति की मौत आग में जलने से हुई या उसकी हत्या किसी अन्य तरीके से की गई थी।