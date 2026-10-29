दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए कल आधी रात तक चलेगी मेट्रो, 70 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद

राब्यू, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर को होने वाले पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के ‘ओरा इंडिया टूर 2026’ कॉन्सर्ट के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुक्रवार रात 12 बजे तक बढ़ाई जाएंगी।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो को छोड़कर अन्य सभी लाइनों पर यह व्यवस्था लागू होगी। कॉन्सर्ट में करीब 70 हजार दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है।

जरूरत पड़ी तो अतिरक्त ट्रेनें भी चलेंगी

दर्शकों की वापसी सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें भी तैयार रखी जाएंगी। मेट्रो के जेएलएन स्टेडियम स्टेशन सहित प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारी और सुरक्षा बल तैनात होंगे।