देश की पहली डिजिटल जनगणना का ट्रायल रन शुरू, साउथ दिल्ली में प्री-टेस्ट एक्सरसाइज से परखे जा रहे सारे सिस्टम
साउथ दिल्ली के एक गांव में डिजिटल जनगणना 2027 की प्री-टेस्ट एक्सरसाइज शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जनगणना 2027 के लिए नोडल एजेंसी है। यह ट्रायल रन डिजिटल जनगणना में उपयोग होने वाली प्रक्रियाओं और एप्लिकेशन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए है। यह कवायद 10 नवंबर से शुरू हुई और इसमें मोबाइल ऐप और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली को परखा जा रहा है। जनगणना दो चरणों में की जाएगी।
पीटीआई, नई दिल्ली। देश की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना से पहले उसके तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए साउथ दिल्ली के एक गांव में प्री-टेस्ट एक्सरसाइज शुरू की गई है।
दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जनगणना 2027 के लिए नोडल एजेंसी है, जो अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच आयोजित की जाएगी। एक वरिष्ठ राजस्व विभाग अधिकारी ने बताया कि यह ट्रायल रन इस बात का आकलन करने के लिए है कि डिजिटल जनगणना में उपयोग होने वाली प्रक्रियाएं और एप्लिकेशन कितने प्रभावी और पर्याप्त हैं।
अधिकारी के अनुसार, इस परीक्षण का सैंपल आकार लगभग 2,000 लोगों का है। 10 नवंबर से शुरू हुई यह प्री-टेस्ट कवायद रविवार को समाप्त होगी। इसमें मोबाइल ऐप, डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली, डिजिटल सिस्टम और जनगणना 2027 के मुख्य अभ्यास के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स को परखने और बेहतर बनाने का कार्य शामिल है।
दो चरणों में की जाएगी जनगणना
- पहला चरण: हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्तियों और सुविधाओं संबंधी डेटा जुटाया जाएगा।
- दूसरा चरण: 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विवरणों का संग्रह किया जाएगा।
