देश की पहली डिजिटल जनगणना का ट्रायल रन शुरू, साउथ दिल्ली में प्री-टेस्ट एक्सरसाइज से परखे जा रहे सारे सिस्टम

पीटीआई, नई दिल्ली। देश की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना से पहले उसके तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए साउथ दिल्ली के एक गांव में प्री-टेस्ट एक्सरसाइज शुरू की गई है।

दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जनगणना 2027 के लिए नोडल एजेंसी है, जो अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच आयोजित की जाएगी। एक वरिष्ठ राजस्व विभाग अधिकारी ने बताया कि यह ट्रायल रन इस बात का आकलन करने के लिए है कि डिजिटल जनगणना में उपयोग होने वाली प्रक्रियाएं और एप्लिकेशन कितने प्रभावी और पर्याप्त हैं।