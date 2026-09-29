दिल्ली के बवाना पावर स्टेशन पहुंचे डीईआरसी अध्यक्ष, 1371 मेगावाट के संयंत्र का लिया जायजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष एससीएल दास ने सदस्य (कानून) अजय कुमार जैन के साथ 1371 मेगावाट क्षमता वाले प्रगति पावर स्टेशन बवाना का दौरा किया।

यह उत्तरी भारत का सबसे अधिक बिजली उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र है। डीईआरसी अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ इसके संचालन की समीक्षा की।

संयंत्र के निदेशक (तकनीकी) अमित आहूजा, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) आरबी मीणा और महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) आरके यादव व अन्य अधिकारियों ने उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी।

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