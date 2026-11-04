दिल्ली में BS-4 पर बैन से इंटरस्टेट यात्री परेशान, CAQM और सरकार से ट्रांजिट कॉरिडोर्स पर छूट देने की गुहार

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बीएस-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पाबंदी के बीच अंतरराज्यीय यात्रियों की परेशानी का मुद्दा भी उठ गया है।

वैध पंजीकरण और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले बीएस-4 वाहनों को दिल्ली से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और निर्धारित ट्रांजिट कॉरिडोर पर छूट देने की मांग की गई है।

इसे लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता की ओर से भेजे गए पत्र को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली के परिवहन आयुक्त को अग्रसारित किया है। वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पत्र परिवहन आयुक्त और पर्यावरण सचिव को विचार करने के लिए भेजा है।

पत्र में कहा गया है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे नए संपर्क मार्गों के शुरू होने से उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच सड़क मार्ग से आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए वाहन प्रतिबंधों का असर केवल राजधानी में आने-जाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे राज्यों के बीच यात्रा करने वालों को भी परेशानी हो सकती है। लंबे रास्ते से बढ़ेगा ईंधन खर्च और प्रदूषण पत्र के मुताबिक, यदि बीएस-4 वाहनों को दिल्ली में केवल पारगमन के लिए भी प्रवेश नहीं मिलता है, तो यात्रियों को गाजियाबाद और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।