प्रदूषण की रियल-टाइम निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार, CM रेखा गुप्ता ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की रियल-टाइम निगरानी और जमीनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। एक दशक से अधिक समय से प्रतीक्षित इस प्रणाली के माध्यम से अब प्रदूषण से जुड़े विभिन्न स्रोतों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ICCC के जरिए 24×7 निगरानी, एआई आधारित कैमरे, रियल-टाइम डेटा विश्लेषण और मैकेनिकल स्वीपर्स की जीपीएस मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे केवल प्रदूषण की निगरानी ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है।

For over a decade, Delhi waited for a system that could monitor pollution in real time and drive action on the ground. Today, the Integrated Command and Control Centre (ICCC) brings it together on one platform. With 24×7 surveillance, AI-driven cameras, real-time data analysis and GPS-based monitoring of mechanical sweepers, we are moving from monitoring pollution to taking timely action against it. A cleaner Delhi needs constant vigilance, and we are ensuring exactly that. #ViksitDelhi — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 5, 2026

सरकार तकनीक और डेटा आधारित निगरानी को कर रही मजबूत

रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार तकनीक और डेटा आधारित निगरानी को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सिर्फ निगरानी पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके आधार पर समयबद्ध और प्रभावी जमीनी कार्रवाई भी जरूरी है।

उन्होंने बताया कि ICCC के माध्यम से दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। निरंतर सतर्कता और समय पर कार्रवाई से राजधानी को साफ-सुथरा बनाने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है।