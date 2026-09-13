कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा समेत दिल्ली के 10 स्मारकों का होगा संरक्षण, ASI ने बनाई प्राथमिकता सूची

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की ओर से बड़े स्तर पर संरक्षण कार्य शुरू होने जा रहा है।

पहले चरण में राजधानी के 10 स्मारकों में संरक्षण कार्य को प्राथमिकता वाली सूची में लिया गया है।

इनमें हौजखास, जंतर-मंतर और अग्रसेन की बावली, कुतुबमीनार परिसर और सफदरजंग मकबरा, हुमायूं का मकबरा, तुगलकाबाद किला और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, कोटला फिरोज शाह और पुराना किला जैसे स्मारक शामिल हैं।

हालांकि कुछ में काम शुरू भी हुअा है, मगर उसकी अभी गति धीमी है। संरक्षण कार्य वाले हिस्सों में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।



एएसआइ की ओर से ऐतिहासिक इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा, रखरखाव और संरक्षण के लिए समय-समय पर कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के दौरान स्मारकों के उन हिस्सों में आम लोगों का प्रवेश रोक दिया जाता है, जहां संरक्षण कार्य या अन्य संरक्षण गतिविधियां चल रही होती हैं।

इसका उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को किसी तरह के नुकसान से बचाना है। किस स्मारक में क्या होना है काम हौजखास और कोटला फिरोज शाह परिसर में स्मारकों में संरचनात्मक काम हाेना है। तुगलकाबाद किले और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाया जाना है। कुतुब मीनार परिसर में पहुंच को आसान बनाने के सुधारों के साथ-साथ सलीमगढ़ किले में सिग्नल रेजिमेंट बिल्डिंग के संरक्षण कार्य होना है। मध्य दिल्ली में जंतर-मंतर और अग्रसेन की बावली में भी काम होना है, यहां काम की शुरू शुरुआत हुई है।