180 KM की रफ्तार वाली नमो भारत का रास्ता साफ, बिजली की 38 हाई-टेंशन लाइनें होंगी शिफ्ट; TPDDL से करार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत (आरआरटीएस) कॉरिडोर के निर्माण के बीच आ रहीं बिजली की बड़ी लाइनें और उपकरण बाधा नहीं बनेंगे।

इसके लिए टाटा पावर-डीडीएल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत कॉरिडोर के रास्ते में आने वाली बिजली की लाइनों और उपकरणों को स्थानांतरित किया जाएगा।

यह काम शुरू होने के बाद लगभग एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

बिजली की लाइनों को किया जाएगा स्थानांतरित

समझौते के अनुसार, टाटा पावर-डीडीएल बिजली नेटवर्क की निगरानी करने के साथ उच्च, मध्यम और निम्न वोल्टेज की लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक मंजूरियां देने में सहयोग करेगा।

इससे निर्माण कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकेगा। साथ ही बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की निगरानी केंद्र सरकार के पीएमजी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

38 उच्च क्षमता वाली बिजली लाइनें बन रहीं बाधा कॉरिडोर के निर्माण के रास्ते में 765, 400, 132 और 66 किलोवोल्ट की 38 उच्च क्षमता वाली बिजली पारेषण लाइनें हैं। इसके अलावा 33 और 11 किलोवोल्ट की लाइनों तथा अन्य बिजली उपकरणों को भी जरूरत के अनुसार स्थानांतरित करना होगा।