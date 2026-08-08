शिक्षिका पर नकाबपोश सिरफिरे के हमले से लेकर नाले में केले धोने तक... दिल्ली-NCR के वायरल VIDEOS

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बीते हफ्ते कई ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनके वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हुए। कहीं मॉल में युवक ने चाकू लेकर युवती को पीटा तो कहीं नाले के दूषित पानी में केले धोने का वीडियो वायरल हुआ।

इसके अलावा फरीदाबाद में जलमग्न अंडरपास में फंसी फार्च्यूनर और नोएडा में पानी में फंसी एंबुलेंस के वीडियो ने भी लोगों का ध्यान खींचा। वहीं, फरीदाबाद के स्कूल में शिक्षिका की हत्या की वारदात का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। देखें, बीता हफ्ता किन वायरल घटनाओं के चलते चर्चा में रहा...

इंदिरापुरम मॉल में चाकू लेकर युवती को पीटा गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया माल में युवक द्वारा युवती को चाकू दिखाकर थप्पड़ मारने का चार-पांच सेकेंड का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। pic.twitter.com/MIS7fuyljf — बेहती हवा (@behtihawa11) August 8, 2026 पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की तो सामने आया कि दोनों पहले नोएडा की एक फैक्ट्री में साथ काम करते थे। विवाद के बाद युवक ने युवती को पीटा था। पुलिस ने डासना निवासी आरोपित साजिद को गिरफ्तार कर लिया। नाले के दूषित पानी में केले धोने का वीडियो वायरल लोनी के प्रशांत विहार काॅलोनी में नाले के दूषित पानी में केले धोने का 10 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि गोदाम के कर्मचारी केले धोने के बाद उन्हें स्टोर करने के लिए ले जा रहे थे।

pic.twitter.com/KPUgAJtI1I — बेहती हवा (@behtihawa11) August 8, 2026 सावन के दौरान वीडियो सामने आने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने कार्रवाई की मांग की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामला संज्ञान में लेकर जांच की बात कही है। बारिश के बीच अंडरपास में फंसी स्कूल बस और फॉर्च्यूनर फरीदाबाद में लगातार बारिश के कारण अंडरपास में जलभराव की स्थिति भी चर्चा में रही। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में दिन के समय एक स्कूल बस पानी में फंस गई थी। बाद में बारिश जारी रहने से जलस्तर और बढ़ गया।

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