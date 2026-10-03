राहुल गांधी की चॉकलेट से छात्राओं के अनोखे प्रदर्शन तक, दिल्ली-NCR में ये Video हुए वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में इस सप्ताह कई घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। कहीं सड़क की गुणवत्ता को लेकर मंत्री और विधायक आमने-सामने आ गए तो कहीं मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

दिल्ली में छात्राओं के अनोखे प्रदर्शन से लेकर नोएडा की सोसायटी में दबंगई और मॉल की लिफ्ट में लोगों के फंसने तक, इन घटनाओं ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री-विधायक में विवाद, थप्पड़ का वीडियो वायरल पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा और आप विधायक जरनैल सिंह के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों के बीच पहले सड़क की गुणवत्ता को लेकर बहस हुई। जरनैल सिंह ने सड़क की परत हाथ से उखाड़कर घटिया निर्माण का आरोप लगाया।

#DelhiPolitics pic.twitter.com/MIIIdS4pD5 — अनूप तिवारी (@_anup_tiwari) October 3, 2026 इसी दौरान विधायक के सोशल मीडिया हैंडलर को थप्पड़ मारने का आरोप मंत्री पर लगा। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी और गाली-गलौज की गई थी। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की। कमरे में बंद कर दो युवकों की बेल्ट से पिटाई हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में दो युवकों को कमरे में बंद कर बेल्ट से पीटने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वायरल वीडियो में कई युवक दोनों की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।

राहुल गांधी ने बाइक सवारों को दी चॉकलेट, फिर कहा- हेलमेट पहनो भाई राहुल गांधी का बाइक सवार दो युवकों से बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दोनों युवक बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए राहुल गांधी की कार के पास पहुंचकर उनका वीडियो बनाते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने उन्हें पास बुलाया और चॉकलेट दी।

This is why Rahul Gandhi is an appropriate candidate for the PM of India. He knows how to respect citizens, their dignity, unity and integrity. He knows how to teach people the right thing with love.



Today, RaGa offered a toffee to a man on a bike without a helmet. pic.twitter.com/u6HCyloJfA — Simpu Singh (@Simpu_SinghIND) October 1, 2026 इसके बाद उन्होंने दोनों को हेलमेट पहनने की सलाह देते हुए कहा, 'हेलमेट पहनो भाई... लव यू।' वीडियो में सड़क सुरक्षा का संदेश देने वाला यह अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। नोएडा में गार्ड से बहस, बूम बैरियर तोड़कर सोसायटी में घुसी कार नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसायटी में कार सवार युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि गेट पर मौजूद गार्ड के रोकने पर युवक नाराज हो गया और कार से बूम बैरियर तोड़ते हुए सोसायटी के अंदर घुस गया।