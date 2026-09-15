दिल्ली-NCR में नवंबर-दिसंबर में स्कूलों की खेल प्रतियोगिताओं पर लग सकता है ब्रेक, CAQM ने दी सलाह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण का असर अब स्कूलों के खेल कैलेंडर पर भी पड़ने लगा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नवंबर और दिसंबर में स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएं और अन्य बाहरी खेल गतिविधियां रोकने की सलाह दी है।

आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर वाले क्षेत्रों को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा है। खास बात यह है कि इस बार प्रदूषण का चरम आने से पहले ही यह सलाह जारी कर दी गई है।

पिछले साल नवंबर-दिसंबर में एक दिन भी साफ हवा नहीं सीएक्यूएम की चिंता की वजह पिछले साल की वायु गुणवत्ता भी है। नवंबर और दिसंबर में दिल्ली की हवा एक भी दिन ‘संतोषजनक’ या साफ श्रेणी में नहीं रही। नवंबर में तीन और दिसंबर में पांच दिन एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज हुआ था। 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है।



ऐसे में बच्चों की खुले मैदान में होने वाली खेल गतिविधियों के दौरान प्रदूषित हवा के संपर्क को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए आयोग ने स्कूल स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को नवंबर-दिसंबर में टालने की सलाह दी है।

पिछले साल नवंबर में आया था निर्देश पिछले साल भी सर्दियों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच स्कूलों की खेल गतिविधियों को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। इस बार सीएक्यूएम ने पहले से ही राज्यों को सलाह देकर स्कूलों की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की योजना पर पुनर्विचार करने को कहा है। इससे नवंबर-दिसंबर के लिए स्कूलों के खेल कैलेंडर में बदलाव की संभावना है।

सिर्फ प्रतियोगिताएं ही नहीं, गतिविधियों पर भी नजर सीएक्यूएम की सलाह ऐसे समय आई है जब नवंबर-दिसंबर में दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के कई कारण एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में खुले मैदान में लंबे समय तक होने वाली गतिविधियों को लेकर सावधानी बरतने पर जोर दिया जा रहा है। राज्यों और संबंधित विभागों को स्थानीय वायु गुणवत्ता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने होंगे।