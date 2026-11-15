दिल्ली-NCR में प्रदूषण से मिलेगी राहत? AQI पहुंचा 400 के पार; जहरीली हवा से घुट रहा दम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi pollution news: दिल्ली-एनसीआर में अभी प्रदूषण और धुंध से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रविवार सुबह भी राजधानी की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। आज भी दिल्ली में AQI 400 के पार रहा।

आज सुबह करीब 6 बजे सराय काले खां में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 355 दर्ज किया गया, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है। अक्षरधाम के पास AQI 365 उधर, अक्षरधाम मंदिर के आसपास सुबह 6 बजे AQI 365 पहुंच गया, जो कि 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आनंद विहार में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 365 देखा गया, यहां की हवा भी बहुत खराब बनी हुई है।

ITO के पास सबसे खराब हवा वहीं, आज तड़के ITO के आसपास की हवा सबसे खराब रही। यहां सुबह 5:30 बजे के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 415 दर्ज किया गया, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है।