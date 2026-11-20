जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम सेतु के पास लंबा जाम लगा हुआ है। जाम लगने की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।

जानकारी के अनुसार, गाजीपुर के पास सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। इस दौरान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की एक लेन में वाहन रेंगते नजर आए।

वहीं, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम लगने से सुबह-सबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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