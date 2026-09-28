द्वारका में काली माता मंदिर के पास महिला की चाकू मारकर हत्या, आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका सेक्टर-7 स्थित जेजे कॉलोनी के काली माता मंदिर के पास रविवार शाम एक महिला की छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई। 27 सितंबर को शाम करीब 4:49 बजे पालम गांव पुलिस स्टेशन पर पीसीआर कॉल आई, जिसमें महिला पर चाकू से हमले की सूचना दी गई थी।

घायल महिला को तुरंत आईजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर पालम विलेज थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।