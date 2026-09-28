AAP MLA जरनैल सिंह और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज, तिलकनगर थप्पड़ विवाद में PWD कर्मियों ने दी शिकायत

मुकेश ठाकुर, नई दिल्ली। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की शिकायत पर तिलक नगर से आप विधायक जरनैल सिंह और अन्य के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में सरकारी काम में बाधा डालने और कर्मचारियों के साथ कथित अभद्रता सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यह समाचार प्रारम्भिक सूचना और उपलब्ध आधिकारिक/ रिपोर्ट्स के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले से जुड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे अधिकृत पुष्टि और विस्तृत विवरण प्राप्त होंगे, खबर को अपडेट किया जाता रहेगा। पाठकों से अनुरोध है कि ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।