छत पर सफाई के दौरान हाईटेंशन तार से टकराई युवती, धमाके के साथ दर्जनों घरों में शॉर्ट सर्किट, घटना CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के रणहौला के विकास विहार में शनिवार सुबह छत पर सफाई कर रही 23 वर्षीय उर्मिला ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तार की चपेट में आ गईं।

तार में जोरदार विस्फोट होने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं। उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। विस्फोट के बाद आसपास के एक दर्जन से अधिक मकानों में शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली के उपकरणों से चिंगारियां निकलने लगीं।