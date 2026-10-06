हौज खास में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने पर बढ़ा विवाद, उकसाने पर कुत्ते ने बुजुर्ग महिला को काटा

जागरण संवाददाता,दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली के हौज खास के नवीन निकेतन के डीडीए फ्लैट में सोमवार रात कुत्ते के काटने से एक महिला के घायल होने का मामला सामने आया है।

पीड़ित परिवार के अनुसार, रात करीब 9:30 बजे दो महिलाएं और उनका बेटा सोसाइटी परिसर में कुत्तों को खाना खिलाने पहुंचे थे। इसी दौरान कुत्तों को बाहर खिलाने को लेकर विवाद हो गया।

कुत्ते ने महिला को किया घायल

आरोप है कि कहासुनी के दौरान कुत्तों को उकसाने पर एक कुत्ते ने महिला के दाहिने पैर में काट लिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ।