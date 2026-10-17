शाहदरा से 80 लाख की हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार, पैसों की लालच में शराब तस्कर से बनी ड्रग्स पैडलर 

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान 39 वर्षीय सोनिया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 200 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई गई है।

महिला के खिलाफ तीन मामले दर्ज

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनिया पहले शराब की तस्करी करती थी। उसके खिलाफ शराब तस्करी के तीन मामले दर्ज हैं।

महिला ने ज्यादा कमाई के लालच में उसने हेरोइन की बिक्री शुरू कर दी थी। वह हेरोइन की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचती थी। पुलिस ने उसके सप्लायर की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।