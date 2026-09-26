दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, तीन दिन बारिश के आसार; शनिवार के लिए IMD का यलो अलर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शनिवार को दिल्ली का मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। यह बदलाव तीन दिन के लिए रहेगा। इन तीन दिनों में फिर से वर्षा होने का पूर्वानुमान है।

शनिवार के लिए हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान तापमान में भी आंशिक गिरावट देखने को मिलेगी।



मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों ही दिन सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। शनिवार को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने, बिजली चमकने व हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है।