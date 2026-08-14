लाल किले पर तिरंगा फहराते वक्त कैसा रहेगा मौसम? IMD का आया ताजा अपडेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को भी दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दिन भर हल्की वर्षा होने की संभावना है।

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। अलग-अलग समय पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा के कई दौर देखने को मिल सकते हैं।

सुबह 6 बजे तक हल्की वर्षा फिर...

मौसम विभाग के मुताबिक तड़के चार बजे से सुबह छह बजे के बीच 70 प्रतिशत संभावना है कि लगभग पांच मिमी तक हल्की वर्षा हो।

इसके बाद सुबह छह से नौ बजे के दौरान भी 60 प्रतिशत संभावना के साथ लगभग दो से तीन मिमी की हल्की रिमझिम बौछारें पड़ सकती हैं। लालकिला पर होने वाले मुख्य समारोह एवं ध्वजारोहण के समय वर्षा से थोड़ी राहत या हल्की नमी महसूस की जा सकती है।