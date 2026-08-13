दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश; IMD ने दिया नया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर अभी जारी है। आज यानी गुरुवार दोपहर में अचानक मौसम बदल गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि, एनसीआर के कई हिस्सों में धूप खिली हुई भी नजर आ रही है।

बारिश होने से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वैसे पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर के शहरों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश। वीडियो ग्रैब मौसम विभाग का अनुमान सटीक मौसम विभाग ने आज गुरुवार को राजधानी दिल्ली में हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। हालांकि, धूप निकलने पर उमस भरी गर्मी भी परेशान करेगी। तापमान में हो सकती है वृद्धि मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। गुरुवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हल्की वर्षा की संभावना भी बरकरार है।