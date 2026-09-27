दिल्ली-NCR में बारिश का असर: IGI एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद और डायवर्ट, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को मौसम में बदलाव के साथ बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा।

आईएमडी ने हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया था। हालांकि, आईजीआई एयरपोर्ट पर मौसम के कारण बड़े पैमाने पर उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हुई है। कुछ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई।

वैकल्पिक एयरपोर्ट भेजना पड़ा एयरपोर्ट मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात उससे लगे बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में मौसम खराब होने के कारण दिल्ली उसे वहां एयरपोर्टों के लिए उड़ान भरने वाले और वहां से आने वाली कुछ उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा और कुछ विमानों को वैकल्पिक एयरपोर्ट भेजना पड़ा।