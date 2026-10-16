राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। इसके तहत दिल्ली के बेला एस्टेट, जेलर वाला बाग, नरेला, बवाना, मंगोलपुरी और वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे उन इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं, जो हाल ही में पुनर्विकास या विध्वंस से प्रभावित हुए थे। दावों और आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान ऐसे शिविर लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे।

घर-घर दौरा और फार्म-6 की स्थिति सीईओ अशोक कुमार ने बताया कि अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) विभिन्न बस्तियों में जाकर ASDD (Anomalous, Shifted, Dead, Duplicate) सूची में दर्ज मतदाताओं का पुन: सत्यापन कर रहे हैं। यदि कोई पात्र मतदाता अपने दिए गए पते पर निवास करता पाया जाता है, तो उससे तुरंत फार्म-6 भरवा कर नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दावों और आपत्तियों की अवधि शुरू होने के बाद से अब तक 2,30,165 फार्म-6 प्राप्त हो चुके हैं, जबकि प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन से पहले 2,12,400 फॉर्म-6 जमा हुए थे। इन सभी आवेदनों का निपटारा भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

इसके अलावा, जनता की सुविधा और पारदर्शिता के लिए फार्म-9, 10, 11, 11A और 11B के तहत प्राप्त दावों और आपत्तियों की पूरी सूची दिल्ली सीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, जिसे साप्ताहिक आधार पर राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया जा रहा है।