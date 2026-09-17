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दिल्ली में SIR: बेघर, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्करों के लिए 23-24 सितंबर को लगाए जाएंगे विशेष शिविर

By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
Published: Thu, 17 Sep 2026 11:07 PM (IST)

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बेघर, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्करों के लिए 23-24 सितंबर को विशेष शिविर लगेंगे।

दिल्ली में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बेघर, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्करों हेतु विशेष शिविर।

दिल्ली में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बेघर, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्करों हेतु विशेष शिविर।

HighLights

  1. बेघर, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्करों के लिए विशेष मतदाता शिविर।

  2. शिविर 23-24 सितंबर को शाम 5 से रात 9 बजे तक।

  3. पहचान, पते की समस्या वाले लोगों को मिलेगी मदद।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्करों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दिल्ली के 13 जिलों में ये शिविर 23 और 24 सितंबर को शाम पांच से रात नौ बजे तक डयूसिब के रैन बसेरों और दूसरे चिन्हित स्थानों पर लगाए जाएंगे।

ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्करों तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करने वाले एनजीओ की मदद ली जाएगी। शिखिर में बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को पहचान, पते और जरूरी दस्तावेज देने में कई बार परेशानी होती है। बेघर लोगों के पास स्थायी पता, पारिवारिक रिकॉर्ड या दूसरे जरूरी दस्तावेज नहीं होने से उनकी जानकारी सत्यापित करने में भी दिक्कत आती है।

अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी इलाके का सामान्य निवासी है, उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों को चुनाव आयोग के मैनुअल ऑफ इलेक्ट्रोरल रोल्स-2023 के मुताबिक इन आवेदनों पर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन फार्म जमा करने को प्रोत्साहित करने के साथ आवेदकों से फिजिकल फार्म भी लेने को कहा गया है।

गौरतलब है कि 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिल्ली में 97,53,577 मतदाता हैं। इनमें 49,88,993 पुरुष और 47,64,137 महिला वोटर हैं। वहीं, 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में 1,55,24,858 वोटर थे। ड्राफ्ट सूची में थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या भी 1,261 से घटकर 447 रह गई है। ड्राफ्ट सूची से छूटे पात्र मतदाता 30 सितंबर तक फार्म छह के जरिए अपना नाम जोड़ने के लिए दावा कर सकते हैं।

दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक

दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची चार नवंबर को जारी होगी। इसके अलावा 20 और 27 सितंबर को दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सामान्य विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यहां मतदाता ड्राफ्ट सूची चेक करने, फार्म जमा करने और आवेदन भरने में मदद ले सकेंगे।

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