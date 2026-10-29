दिल्ली में वोटर लिस्ट से 47.56 लाख नाम कटने के बाद कितने लोगों ने किया आवेदन? आंकड़ा चौंकाएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियों की अवधि समाप्त होने के करीब है। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए केवल 2.71 लाख आवेदन ही दाखिल हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा वेस्ट दिल्ली से आए हैं। फॉर्म-6 का इस्तेमाल योग्य मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए करते हैं।

2,71,639 फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, 31 अगस्त से 27 अक्टूबर के बीच 2,71,639 फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए। यह आंकड़ा 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से 47,56,722 मतदाताओं के बाहर होने के बाद का है। यह प्रक्रिया चुनावी रोल के चल रहे एसआईआर के दौरान हुई।

दावे और आपत्तियों की अवधि 30 अक्टूबर तक वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 33,377 फॉर्म-6 आवेदन दाखिल हुए, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 27,341, ईस्ट दिल्ली में 26,212, साउथ ईस्ट दिल्ली में 26,054 और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 25,973 आवेदन आए। ये आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट चुनावी रोल प्रकाशित होने के साथ शुरू हुई दावे और आपत्तियों की अवधि 30 अक्टूबर को बंद होने वाली है।

फॉर्म-8 श्रेणी में 13,373 आवेदन इसी अवधि में दिल्ली में 20,654 फॉर्म-7 और 1,02,149 फॉर्म-8 आवेदन प्राप्त हुए। साउथ वेस्ट दिल्ली में फॉर्म-7 के सबसे ज्यादा 3,152 आवेदन दर्ज हुए, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली फॉर्म-8 श्रेणी में 13,373 आवेदनों के साथ सबसे आगे रहा। फॉर्म-7 नाम हटाने के लिए और फॉर्म-8 प्रविष्टियों में सुधार या संशोधन के लिए दाखिल किया जाता है।

कइयों को नोटिस भी जारी ड्राफ्ट रोल में 97,53,577 मतदाता थे, जबकि संशोधन शुरू होने से पहले 30 जून को यह संख्या 1.45 करोड़ थी। जिन 47.5 लाख मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हुए, उन्हें ड्राफ्ट रोल से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा, ड्राफ्ट रोल में नाम होने के बावजूद जिन 33,14,032 वोटर्स के रिकॉर्ड मैपिंग संबंधी मुद्दों या तार्किक विसंगतियों के कारण चिह्नित किए गए थे, उन्हें नोटिस जारी किए गए।