दिल्ली SIR रद करने की मांग, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर घमासान; एक परिवार के 8 में से 7 नाम कटने का दावा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आईएनडीआईए गठबंधन के दिल्ली इकाई के नेताओं ने बुधवार को इस प्रक्रिया को रद करने और पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल करने की मांग की है।

विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बिना उचित सत्यापन के बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब कामगारों, किरायेदारों और अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों पर पड़ा है।

कई बस्तियों की आबादी पर पड़ा प्रभाव प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में माकपा की दिल्ली इकाई के सचिव अनुराग सक्सेना ने आरोप लगाया कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में आसपास के दूसरे पते पर जाने वाले किरायेदारों को गणना प्रपत्र नहीं दिए गए और बाद में उन्हें स्थानांतरित मतदाता के रूप में दर्ज कर दिया गया। उन्होंने मद्रासी कैंप, नवजीवन कैंप और वजीरपुर जैसी बस्तियों के निवासियों के प्रभावित होने का भी दावा किया, जहां पिछले दो वर्षों में मकान तोड़े गए हैं।