दिल्ली में नोटिस पाने वाले 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच पूरी, घर-घर पहुंच रहे BLO

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान करीब 33 लाख मतदाताओं को जारी नोटिस में से 17.03 लाख मामलों में दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। यह कुल मामलों का 51 प्रतिशत से अधिक है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार, सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 30 नवंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची चार दिसंबर को जारी होगी। घर पर जाकर दस्तावेज ले रहे अधिकारी सीईओ कार्यालय के अनुसार करीब 13.79 लाख मतदाता वर्ष 2002 की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं जोड़ पाए थे, जबकि 19.33 लाख के आवेदन पत्रों में गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी किए गए थे।