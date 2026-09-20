दिल्ली SIR में आडवाणी, पूर्व सेनाध्यक्ष और बांसुरी स्वराज को भी नोटिस, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर EC की कार्रवाई

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान मतदाता सूची में सामने आ रही खामियों ने कई नामचीन लोगों के नाम भी जांच के दायरे में ला दिए हैं।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सांसद बांसुरी स्वराज और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई प्रमुख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें अधिकतर मामले पिछली एसआइआर की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं होने के बताए गए हैं।

हालांकि, इस पूरी कवायद में सबसे चौंकाने वाला मामला दिवंगत अर्थशास्त्री और पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिबेक देबराय का है। वर्ष 2024 में निधन के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज मिला और उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया।

नो मैपिंग के मामले में भेजे गए नोटिस दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार करीब 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं। इनमें से 31,63,930 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग के साफ्टवेयर से सामने आई 11 तरह की लाजिकल डिस्क्रेपेंसी और पिछली एसआइआर सूची से नो-मैपिंग के मामलों में ये नोटिस भेजे गए हैं।



नोटिस पाने वालों में पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं। उन्हें नो-मैपिंग की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़, पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उनकी पुत्री प्रतिभा, बहू गीतिका आडवाणी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास, तथा सांसद बांसुरी स्वराज को नो-मैपिंग की श्रेणी में नोटिस दिया गया है।



पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पत्नी तेजस्विनी भूषण गवई को सेल्फ नेम मिसमैच के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा और बेटे मीर के नाम भी नोटिस सूची में हैं।

पिछली एसआइआर की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं होने के कारण उनका नाम नोटिस के लिए फ्लैग किया गया। जबकि, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उनका नाम एएसडीडी की डेथ लिस्ट में होना चाहिए था। यानी एसआइआर में उनके मामले ने एक साथ दो सवाल खड़े किए हैं—निधन के बाद भी नाम मतदाता सूची में कैसे बना रहा और फिर उसी नाम को मैपिंग नहीं होने पर नोटिस क्यों जारी हुआ। एन्यूमरेशन फार्म में मिली गड़बड़ियों के आधार पर नोटिस एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के मुताबिक ये नोटिस मतदाताओं की ओर से जमा कराए गए एन्यूमरेशन फार्म में सामने आई लाजिकल डिस्क्रेपेंसी के आधार पर जारी किए गए हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नोटिस का मतलब नाम काटना नहीं है।