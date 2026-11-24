राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या गलती ठीक कराने के लिए आवेदन करने का बुधवार (25 नवंबर) आखिरी दिन है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों ने पहले नाम दर्ज कराने के लिए गिनती वाला फार्म नहीं भरा था, वे बुधवार तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इस चरण में नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे।

नाम जुड़वाने के लिए 5.41 लाख आवेदन अब तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 5,41,270 आवेदन मिले हैं। वहीं, नाम कटवाने के लिए 86,626 और नाम या पते में सुधार कराने के लिए 3,84,142 आवेदन आए हैं। ये आवेदन 30 अगस्त तक और 31 अगस्त से 23 नवंबर के बीच मिले हैं।

नाम जुड़वाने के सबसे ज्यादा 68,612 आवेदन पश्चिमी जिले से आए हैं। उत्तर-पूर्वी जिले से 56,832, दक्षिण-पूर्वी से 56,441, उत्तर-पश्चिमी से 53,015 और पूर्वी जिले से 52,584 आवेदन मिले हैं। नई दिल्ली जिले से सबसे कम 8,063 आवेदन आए हैं।