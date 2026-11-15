मुआवजे के लिए आर-पार के मूड में किसान, दिल्ली-कटरा यूईआर-2 लिंक रोड के विरोध में कंझावला में महापंचायत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली-कटरा यूईआर-2 एक्सप्रेस-वे लिंक रोड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है।

इसी कड़ी में रविवार को कंझावला एसडीएम कोर्ट के सामने महापंचायत का आयोजन किया जा रहा। इसमें रानी खेड़ा, कंझावला, सावदा, निजामपुर, गढ़ी रिंढाला, लाडपुर और जौंती सहित सात गांवों के ग्रामीण हिस्सा ले रहे हैं।

आवजे का निर्धारण किया जाए

ग्रामीणों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के लिए उन्हें कृषि भूमि की दर से मुआवजा देने के बजाय शहरीकृत क्षेत्र की दर से उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि उनकी जमीन की मौजूदा स्थिति और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का निर्धारण किया जाए।

ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हैं। 15 नवंबर को उनके धरने के 90 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ है। इसी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है।