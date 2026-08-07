हादसों से अब Google Maps बचाएगा, सड़कों पर ब्लैक स्पॉट आते ही फोन में बजेगा अलर्ट; दिल्ली पुलिस की पहल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में सड़क हादसों को कम करने और लोगों का सफर ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है।

अब दिल्ली की सड़कों पर वाहन चालकों को गूगल मैप और Map My India पर पहले से ही उन जगहों का अलर्ट मिलेगा, जिन्हें हादसों की दृष्टि से ब्लैक स्पाॅट घोषित किया गया है।

इतना ही नहीं, संबंधित सड़क की स्पीड लिमिट भी डिजिटल मैप पर दिखाई देगी, जिससे चालक तय रफ्तार का पालन कर सकेंगे और हादसों की आशंका कम होगी।

ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि यह सुविधा लोगों को रियल टाइम में सतर्क करेगी और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देगी।

'सड़क सुरक्षा की जानकारी भी अहम'

यातायात पुलिस की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पिछले कुछ वर्षों से ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने के लिए लगातार तकनीक का इस्तेमाल कर रही है।

अभी तक लोगों को यातायात जाम, डायवर्जन, सड़क बंद होने, भारी ट्रैफिक और अन्य ट्रैफिक संबंधी जानकारी डिजिटल प्लेटफाॅर्म के जरिए उपलब्ध कराई जा रही थी।

अब इस सिस्टम को और आगे बढ़ाते हुए सड़क सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी भी सीधे नेविगेशन प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि वाहन चालक संभावित खतरे वाले स्थानों के बारे में पहले से जान सकें और उसी हिसाब से ड्राइविंग कर सकें।

ऐसे मिलेगा चालकों को अलर्ट नई व्यवस्था के तहत जैसे ही कोई वाहन चालक किसी ब्लैक स्पाट के करीब पहुंचेगा, उसके मोबाइल पर गूगल मैप्स या मैपमाईइंडिया के जरिए अलर्ट दिखाई देगा। यह अलर्ट ड्राइवर को पहले ही आगाह करेगा कि आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है।

ऐसे में चालक समय रहते स्पीड कम कर सकेगा, अतिरिक्त सावधानी बरतेगा और सुरक्षित तरीके से वाहन चला सकेगा। ट्रैफिक पुलिस को उम्मीद है कि समय पर मिलने वाली यह चेतावनी सड़क हादसों में कमी लाने के साथ-साथ लोगों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

स्पीड लिमिट भी की अपडेट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल मैपिंग सिस्टम में राजधानी की अलग-अलग सड़कों की स्पीड लिमिट भी अपडेट की है। इससे वाहन चालकों को यह आसानी से पता चल सकेगा कि जिस सड़क पर वे सफर कर रहे हैं, वहां अधिकतम कितनी रफ्तार की अनुमति है।

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कई बार जानकारी के अभाव में चालक तय सीमा से अधिक गति से वाहन चला देते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। अब डिजिटल मैप पर स्पीड लिमिट दिखाई देने से नियमों का पालन आसान होगा और ओवरस्पीडिंग पर भी काफी हद तक अंकुश लग सकेगा।