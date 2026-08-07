दिल्ली-NCR में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट, NDMA ने दी अगले 3 घंटे सतर्क रहने की सलाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अलर्ट के अनुसार दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में अगले तीन घंटे के दौरान भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और मौसम संबंधी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली के इन इलाकों में Heavy Rain Alert एनडीएमए के अलर्ट के मुताबिक IMD नई दिल्ली ने सेंट्रल, ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली के लिए Heavy Rain Alert जारी किया है। यह अलर्ट शाम 5:56 बजे से रात 8:56 बजे तक प्रभावी रहेगा।