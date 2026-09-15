मोदी मिल-कालकाजी कॉरिडोर पर जाम से मिलेगी राहत: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, PWD को दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मोदी मिल फ्लाईओवर से कालकाजी के बीच चल रहे निर्माण कार्य के कारण प्रभावित हो रहे यातायात को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। मंगलवार को यातायात पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त अजय चौधरी ने पूरे कारिडोर का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।

उन्होंने पीडब्ल्यूडी और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क के हिस्से पर कम से कम जगह घेरें, ताकि वाहनों की आवाजाही के लिए अधिक से अधिक स्थान उपलब्ध रहे। निरीक्षण के दौरान दक्षिणी रेंज के यातायात उपायुक्त संदीप गुप्ता, एसीपी ट्रैफिक, कालकाजी के ट्रैफिक इंस्पेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर देखा कि निर्माण कार्य के कारण किस तरह यातायात प्रभावित हो रहा है।

इस दौरान ओखला फेज-3 स्थित ओखला इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निर्माण कार्य के कारण इलाके में बढ़ रही यातायात समस्याओं और वाहनों की आवाजाही में आ रही दिक्कतों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने जाम कम करने के लिए कई सुझाव भी दिए।

अतिरिक्त ट्रैफिक मार्शल व पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती विशेष पुलिस आयुक्त ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया कि सड़क के उपलब्ध हिस्से को अनावश्यक रूप से बंद न किया जाए। निर्माण सामग्री और उपकरणों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, जिससे वाहनों के लिए अधिक सड़क उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य और यातायात संचालन के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।