अतिक्रमण से गलत पार्किंग तक, दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती; एक हफ्ते में कटे 3000 से ज्यादा चालान

गरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मध्य व उत्तरी रेंज ने सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे, गलत तरीके से पार्किंग और ट्रैफिक में बाधा डालने वाले अन्य मामलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले एक सप्ताह में दोनों रेंज की ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई कर करीब तीन हजार से अधिक चालान काटे।

यातायात पुलिस के अधिकारी के मुताबिक, अभियान के तहत मध्य रेंज में 523 चालान काटे गए, जबकि 15 वाहनों को टो किया गया और 114 वाहनों पर क्लैंप लगाया गया। इसके अलावा 54 रेहड़ी-पटरी और अन्य अवैध अतिक्रमण हटाए गए।

प्रमुख सड़कों को कराया अतिक्रमण मुक्त 17 से 25 सितंबर के बीच बारा टूटी चौक, तेलीवाड़ा रूई मंडी, सदर बाजार, पहाड़ी धीरज रोड, कुतुब रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, एचसी सेन मार्ग समेत कई इलाकों में कार्रवाई की गई। इसके अलावा आउटर रिंग रोड पर चांदगीराम अखाड़ा रेड लाइट से मजनू का टीला, आइएसबीटी लूप और शाहदरा लूप पर भी विशेष अभियान चलाया गया।

वहीं उत्तरी रेंज में भी ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों और फुटपाथ पर अतिक्रमण के खिलाफ पांच दिन तक विशेष अभियान चलाया। 21 से 25 सितंबर तक सभी ट्रैफिक सर्कल में कार्रवाई की गई। इस दौरान 2,494 चालान काटे गए, जबकि 292 रेहड़ी-पटरी हटाई गईं और 103 वाहन जब्त किए गए।

अभियान के दौरान कई प्रमुख सड़क मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इनमें हरीश चंदर अस्पताल रोड, बवाना-नरेला रोड, रिंग रोड (आजादपुर से मुकरबा), समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से रोहिणी सेक्टर-18 रोड, मधुबन चौक से नेताजी सुभाष प्लेस और रिठाला से मधुबन चौक तक के हिस्से शामिल हैं।

डीयू क्षेत्र में चलाया विशेष ट्रैफिक अभियान वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। डीसीपी ट्रैफिक के. रमेश ने बताया कि अभियान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस और पीसीआर यूनिट के समन्वय से चलाया जा रहा है।