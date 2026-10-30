राजधानी से बाहर जाने का अलग रास्ता, पुराने वाहनों की एंट्री पर बैन; दिल्ली में 1 नवंबर से GRAP के नए नियम होंगे लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये पाबंदियां 1 नवंबर 2026 दिन सोमवार से लागू होंगी।

दिल्ली से होकर गुजरने वाली गाड़ियां किस रास्ते से जाएंगी? ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे वाहन से यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने वाहन की पात्रता जरूर जांच लें। साथ ही, दिल्ली से होकर आगे जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।