दिल्ली में तेज रफ्तार और राॅन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, FIR करने के साथ ही कैंसिल होगा लाइसेंस

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब ऐसे मामलों में चालान और प्राथमिकी के साथ ही संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने और रद करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।

लाइसेंस निरस्त कराने की भी सिफारिश इसके लिए पुलिस गंभीर यातायात उल्लंघनों के मामलों में अदालत से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 20 के तहत लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश कर रही है। ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त रणबीर सिंह ने बताया कि आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिम जिला ट्रैफिक एसीपी नीरज कुमार की टीम स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर रही है। गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 के तहत कार्रवाई के साथ धारा 20 के प्रावधान के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है।