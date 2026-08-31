कालकाजी और शाहदरा में PWD निर्माण से बढ़ा ट्रैफिक जाम, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में दो प्रमुख इलाकों कालकाजी और शाहदरा में पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। कलकाजी इलाके में मोदी मिल फ्लाईओवर से कलकाजी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड पर नेहरू प्लेस के पास दोनों तरफ फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहा है। इससे पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक काफी भारी रहने की संभावना है।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शाहदरा में भी ट्रैफिक संबंधी समस्या बनी हुई है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र मार्ग पर करकरी मोड़ से दयानंद विहार टी-पॉइंट तक सेंट्रल वर्ज के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जिससे पीक आवर में वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।