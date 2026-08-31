दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए 47 लाख से अधिक मतदाता, कैसे और कब जुड़वा सकते हैं नाम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल सोमवार को जारी कर दी गई, जिसमें शहर के 1.45 करोड़ वोटर्स में से 47.7 लाख वोटर्स बाहर हो गए।

दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि जो लोग बाहर हो गए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने क्लेम फाइल कर सकते हैं। फाइनल रोल 4 नवंबर को जमा करना है।

29 अक्टूबर तक चलेगा प्रोसेस

इलेक्शन कमीशन के रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक, क्लेम और ऑब्जेक्शन की जांच की जाएगी, और नोटिस और डिस्पोजल प्रोसेस 29 अक्टूबर तक चलेगा।

ड्राफ्ट रोल में लगभग 97.5 लाख वोटर्स हैं, जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म मिले और उन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के तहत घर-घर जाकर डिजिटाइज किया गया, जो 30 जून को शुरू हुआ और 17 अगस्त को खत्म हुआ।

47.7 लाख वोटर्स बाहर

इस प्रोसेस के दौरान दिल्ली के 1,45,10,299 वोटर्स में से लगभग 67.18 परसेंट के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। बाकी 47.7 लाख वोटर्स को एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और अन्य (ASDDO) के तहत 'अनकलेक्टेबल' कैटेगरी में रखा गया था और वे ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं।