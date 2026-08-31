दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए 47 लाख से अधिक मतदाता, कैसे और कब जुड़वा सकते हैं नाम?
दिल्ली की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी कर दी गई है, जिसमें 1.45 करोड़ वोटर्स में से 47.7 लाख वोटर्स बाहर ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल सोमवार को जारी।
1.45 करोड़ वोटर्स में से 47.7 लाख बाहर।
बाहर हुए लोग 30 सितंबर तक दावा कर सकते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल सोमवार को जारी कर दी गई, जिसमें शहर के 1.45 करोड़ वोटर्स में से 47.7 लाख वोटर्स बाहर हो गए।
दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि जो लोग बाहर हो गए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने क्लेम फाइल कर सकते हैं। फाइनल रोल 4 नवंबर को जमा करना है।
29 अक्टूबर तक चलेगा प्रोसेस
इलेक्शन कमीशन के रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक, क्लेम और ऑब्जेक्शन की जांच की जाएगी, और नोटिस और डिस्पोजल प्रोसेस 29 अक्टूबर तक चलेगा।
ड्राफ्ट रोल में लगभग 97.5 लाख वोटर्स हैं, जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म मिले और उन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के तहत घर-घर जाकर डिजिटाइज किया गया, जो 30 जून को शुरू हुआ और 17 अगस्त को खत्म हुआ।
47.7 लाख वोटर्स बाहर
इस प्रोसेस के दौरान दिल्ली के 1,45,10,299 वोटर्स में से लगभग 67.18 परसेंट के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। बाकी 47.7 लाख वोटर्स को एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और अन्य (ASDDO) के तहत 'अनकलेक्टेबल' कैटेगरी में रखा गया था और वे ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं।
शहर के 70 असेंबली इलाकों में डिजिटाइजेशन का लेवल काफी अलग-अलग था। रोहिणी में डिजिटाइजेशन का रेट सबसे ज्यादा 83.43 परसेंट रहा, जबकि तुगलकाबाद में सबसे कम 52.15 परसेंट रहा।
घर-घर जाकर गिनती करके इलेक्टोरल रोल तैयार करने के लिए एसआईआर किया गया था। जिन वोटर्स के फॉर्म इस काम के दौरान नहीं मिले, उन्हें क्लेम और ऑब्जेक्शन प्रोसेस के जरिए नाम शामिल करने की इजाजत दी गई है।
केजरीवाल ने ली चुटकी
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को लेकर एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने कहा, 'SIR के तहत दिल्ली के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हो गया है। 1.5 करोड़ में से 47 लाख वोटर्स के नाम गायब हैं।'
उन्होंने लिखा कि भारत सरकार बेवजह आबादी को लेकर परेशान है। SIR के जरिए इलेक्शन कमीशन हमारे देश की आबादी को 140 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर देगा।
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